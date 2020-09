CALCIOMERCATO ROMA DOPPIO COLPO DAL REAL MADRID – Continua a non sbloccarsi la trattativa con il Manchester United per il ritorno di Chris Smalling, dopo aver ufficializzato Marash Kumbulla e aver praticamente definito l’acquisto di Arkadiusz Milik.

Calciomercato Roma, doppio colpo dal Real

Se i Red Devils non scendono ancora dalle loro pretese di 20 milioni di euro, i giallorossi sono costretti a virare su altri profili. Secondo quanto riportato dal sito ‘diariomadridista.okdiario.com’, ci sarebbe un vero e proprio doppio colpo di mercato che la Roma vorrebbe fare, pescando i due giocatori direttamente dal Real Madrid. Infatti secondo il sito in questione, il difensore Nacho e l’attaccante Jovic sarebbero stato invididuati come due profili importanti per rinforzare la compagine di Paulo Fonseca.

Calciomercato Roma, trattative per Nacho e Jovic

Se da una parte il difensore, 30 anni, è stato accostato già da almeno un paio di anni alla squadra capitolina, per Jovic, 23 anni a dicembre, è la prima volta. Per quest’ultimo si potrebbe trattare di prestito, mentre il difensore centrale si trova di fronte alla possibilità di firmare il suo ultimo grande contratto. Sul giocatore offensivo però la situazione è molto complicata, non ha sicuramente rispettato le aspettative, ma ha comunque la fiducia di Zidane, che comunqeu non si opporrebbe alla sua partenza qualora il giocatore lo desiderasse.

