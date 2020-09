Calciomercato Roma, Milik: il Napoli rallenta la trattativa

Calciomercato Roma, la trattativa per Milik ha subito un rallentamento da parte del Napoli che indispettisce la Juventus.

La trattativa tra Roma e Napoli per l’ingaggio è ormai chiusa e c’è anche l’accordo totale tra il club giallorosso e il calciatore polacco. Ci sono però alcuni problemi che rallentano il trasferimento ufficiale. E non sono le visite mediche di Milik.

Come riporta calciomercato.it, ci sono ancora degli strascichi tra l’attaccante polacco e il Napoli per quanto riguarda l’ammutinamento nel post partita contro il Salisburgo, quando i calciatori rifiutarono di andare in ritiro.

In ballo ci sono i 75 mila euro della multa, che potrebbero aumentare a 500 mila qualora il club partenopeo decidesse di fare causa per i danni d’immagine causati dalla notte del 5 novembre. Il calciatore polacco tramite il suo entourage ha chiesto una liberatoria per chiudere una volta per tutte la faccenda, ma il presidente De Laurentiis continua a rispondere picche.

Calciomercato Roma, Dzeko resta prigioniero

Questa situazione penalizza soprattutto la Juventus. La Roma infatti ha già comunicato a Dzeko che non avrà il via libera fin quando il trasferimento di Milik in giallorosso non sarà ufficiale. E se la situazione non si sbloccherò, Dzeko potrebbe addirittura giocare contro il Verona vista la mancanza di alternative in attacco.

La Juventus però non ci sta. Vorrebbe avere a disposizione Dzeko già per la partita contro la Sampdoria e non sarebbe certo felice di vederlo scendere in campo nella partita della Roma contro il Verona, visto che l’affare è ormai concluso. La situazione è in divenire e sarà una giornata molto lunga in attesa della fumata bianca definitiva che accontenterebbe tutti i club.

