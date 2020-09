Calciomercato Roma, sarebbero stati risolti i problemi con il Napoli. Milik dovrebbe firmare il proprio contratto con i giallorossi domani

Siamo ormai alle battute conclusive per quanto riguarda il passaggio di Arkadiusz Milik alla Roma. Il calciatore è volato stamattina a Saint Moritz per svolgere la prima parte delle visite mediche. In particolare i giallorossi vogliono stare tranquilli per quanto riguarda la situazione delle sue ginocchia, visto che l’attaccante ha già riportato la rottura di entrambi i legamenti negli anni passati.

In copagnia del polacco sono partiti per la Svizzera anche l’agente David Pantak e il medico del club capitolino Massimo Manara. Nel frattempo, nelle ultime ore, è spuntato un intoppo tra l’entourage del centravanti e la società del Napoli. Si tratta di un contenzioso di 75mila euro che risale al novembre scorso. I calciatori azzurri rifiutarono di andare in ritiro dopo il match europeo contro il Salisburgo e vennero multati dalla società.

Una multa che potrebbe salire a 500 mila euro se il club partenopeo decidesse di fare causa ai giocatori per i danni d’immagine causati la notte del 5 novembre. Una situazione che ha rallentato un po’ il passaggio ufficiale di Milik in giallorosso, ma che ora sembra essere in via di risoluzione.

Calciomercato Roma, Milik firma domani

Secondo quanto scritto su Twitter dal giornalista Filippo Biafora, sarebbero stati risolti tutti i problemi tra Milik e il Napoli riguardanti questo contenzioso. Il calciatore potrebbe quindi firmare il contratto con il club giallorosso già nella giornata di domani.

Mentre #Milik è a St. Moritz in compagnia dell’agente e del dottor Manara (medico #ASRoma) sono stati praticamente risolti tutti i problemi con il #Napoli: filtra grande fiducia dall’entourage del polacco, già domani dovrebbe arrivare la firma @tempoweb @Teleradiostereo pic.twitter.com/KHHbaZEHfw — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) September 18, 2020

