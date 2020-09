Calciomercato Roma, spunta già il primo nome per quanto riguarda l’attaccante che dovrebbe fare da vice al centravanti polacco

Alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Verona, la situazione “centravanti” continua a tenere banco in casa Roma. L’arrivo di Arek Milik dal Napoli è ormai scontato, anche se in queste ultime ore i partenopei stanno rallentando la trattativa.

Il tutto è da ricondurre a una questione che risale a novembre scorso, quando i calciatori azzurri rifiutarono di andare in ritiro dopo la gara contro lo Strasburgo. Ci sono i ballo i soldi di una multa, ma soprattutto sembra sia una questione di principio. Ecco perché il presidente De Laurentis continua a temporeggiare.

Tutto questo però contribuisce di conseguenza a bloccare anche il trasferimento di Edin Dzeko alla Juventus, tant’è vero che il tecnico Fonseca ha già annunciato in conferenza stampa che il calciatore sarà tra i convocati per la sfida contro gli scaligeri. E non è escluso che possa addirittura essere in campo tra gli undici titolari.

Calciomercato Roma, spunta il nome di Quagliarella

Nonostante questi rallentamenti, come già detto, la situazioni di Milik e,di conseguenza, di Dzeko, dovrebbero sbloccarsi in tempi rapidi. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore.

Nel frattempo sembra che la società giallorossa si stia già guardando in intorno per scegliere un attaccante che possa fare da vice al centravanti polacco. Ovviamente si cerca un profilo di esperienza che, possibilmente, non avanzi molte pretese di essere titolare.

In particolare, secondo Piero Torri de Il Romanista, la dirigenza capitolina starebbe già valutando il nome di Fabio Quagliarella. Il 37enne della Sampdoria è senz’altro uno di quei calciatori che ha segnato tonto in serie A e quindi è plausibile che la Roma possa farci un pensiero.

