Calciomercato Roma, scatta l’assalto alla seconda punta

Il calciomercato della Roma ha avuto un impulso importante negli ultimi giorni. Prima con l’arrivo di Kumbulla per la difesa, quindi con l’ormai prossimo arrivo di Milik.

Sarà il polacco, salvo clamorosi ribaltoni dell’ultima ora, il nuovo centravanti di Paulo Fonseca. Trovato l’accordo con il Napoli e con il calciatore, oggi potrebbe essere il giorno dell’ufficialità. Con conseguente via libera per Dzeko, che a questo punto è davvero ad un passo dalla Juventus. Tuttavia l’organico della Roma necessita di un ulteriore sforzo da parte della società. Serve infatti un altro attaccante che possa svolgere il ruolo di centravanti.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, le ultime su Smalling e Godin: le indiscrezioni di ASRL

Calciomercato Roma, pista Scamacca per l’attacco

Nelle scorse settimane sono stati tanti i nomi di possibili colpi giallorossi per l’attacco, da Bustos del Talleres all’ipotizzato ritorno di Nikola Kalinic dall’Atletico Madrid. Quest’ultimo avrebbe il vantaggio di conoscere già gli schemi di Fonseca e potrebbe arrivare senza un costo eccessivo. Tuttavia, come ha rivelato Gianluca Di Marzio a Sky Sport, adesso sembra esserci anche un’altra pista percorribile, quella che porta a Gianluca Scamacca del Sassuolo. Centravanti di grande fisico, cresciuto nel vivaio giallorosso, sembra avere le caratteristiche giuste per il calcio pensato dal tecnico portoghese. Resterebbe però da trovare l’intesa con il club neroverde per il classe 1999.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, organico da sistemare: le possibili mosse

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!