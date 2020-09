Calciomercato Roma, ancora possibili movimenti in difesa

Il calciomercato della Roma è ormai entrato nel vivo a poche ore dal debutto in campionato contro il Verona, che avverrà il 19 settembre.

Domani sera dunque si rivedranno i giallorossi in campo ma Fonseca, di fatto, schiererà una “vecchia” Roma, nel senso che i nuovi arrivi difficilmente saranno a disposizione. E se c’è un reparto che ancora aspetta degli innesti è la difesa. E’ vero che la società giallorossa ha iniziato a pianificare non solo il presente, ma anche il futuro, prendendo Kumbulla dal Verona. Ma è altrettanto vero che a livello numerico ci sono ancora delle caselle da riempire. Non prima però che vengano effettuate delle cessioni.

Calciomercato, Smalling rimane la priorità ma occhio a Godin…

Un discorso a parte lo merita ovviamente Chris Smalling, per il quale va avanti l’estenuante trattativa con il Manchester United. Nessun dubbio sul fatto che anche il giocatore vorrebbe tornare nella capitale, ma gli inglesi non mollano di un centimetro. Il tempo però stavolta gioca inevitabilmente dalla parte del club giallorosso. In ogni caso il suo arrivo non sarebbe l’unico, ma prima bisogna trovare una sistemazione a Juan Jesus e anche a Fazio. Per quest’ultimo, come ha riportato ieri Gianluca Di Marzio a Sky Sport, potrebbe esserci un ritorno di fiamma da parte del Cagliari. I sardi seguono Godin, ma non è da escludere che possa essere anche lui un obiettivo giallorosso. Porterebbe in dote sicuramente grande esperienza e carisma da vendere nello spogliatoio.

