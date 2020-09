Roma, scelte quasi obbligate per mister Fonseca in vista dell’esordio in campionato di domani contro l’Hellas Verona

Con il calciomercato in continua evoluzione, non sono tanti i nodi da sciogliere per mister Fonseca in vista dell’esordio in campionato di domani contro il Verona. A causa del mancato completamento della rosa infatti, il tecnico portoghese sarà praticamente obbligato a fare delle scelte in base agli uomini a disposizione.

Una notizia è che Pau Lopez non è sicuro del suo posto tra i pali. Lo stesso Fonseca non si è sbilanciato infatti in conferenza stampa su chi sarà l’estremo difensore titolare tra lui e Mirante dichiarando “Vediao domani”. Un ulteriore conferma di quanto la situazione dello spagnolo sia in bilico e potrebbe riservare novità nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, è praticamente certo che il neo acquisto Kumbulla non giocherà da primo minuto. Nonostante questo, il modulo a tre dietro dovrebbe essere confermato, con Cristante che arretrerà sulla linea dei difensori per affiancare Mancini e Ibanez.

Sulle corsie esterne agiranno Karsdorp e Spinazzola. Il calciatore olandese durante le amichevoli prestagionali è sempre stato uno degli elementi più positivi. Il suo addio alla Capitale non è poi così scontato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, l’Inter piomba su un obiettivo giallorosso

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Fonseca a sorpresa su Dzeko e Smalling

Roma, le possibili scelte di Fonseca a centrocampo e in attacco

La coppia di centrocampisti Diawara – Veretout, è l’unica certezza solida per Fonseca. Uomini contati invece, anche per l’attacco. Edin Dzeko farà parte della truppa giallorossa che partirà per Verona. A questo punto non è da escludere un suo impiego, probabilmente per l’ultima volta, insieme a Pellegrini e Mkhitaryan. L’alternativa è l’armeno in posizione di falso nueve, con Carles Perez e il numero 7 alle sue spalle.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!