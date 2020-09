Verona-Roma, c’è una possibile novità nella formazione di Fonseca

La Roma si appresta al suo debutto in campionato, che avverrà domani sera contro il Verona. I dubbi di formazione di Fonseca.

Non è assolutamente semplice per nessun allenatore preparare il debutto in campionato con il calciomercato ancora aperto. Le squadre sono dei veri e propri cantieri, con giocatori che vanno e vengono. E il club giallorosso non fa differenza. Domani sera il tecnico portoghese dovrà mandare in campo una formazione che per forza di cose non sarà la migliore. In dubbio c’è la presenza di Kumbulla, che sarebbe il fresco ex della partita, ma ci sono anche altre novità che potrebbero scombussolare l’undici titolare.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, le ultime su Smalling e Godin: le indiscrezioni di ASRL

Roma, Dzeko non giocherà contro il Verona

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, anche se non è ancora formalmente chiuso l’accordo con la Juventus, Edin Dzeko non dovrebbe essere in campo con i giallorossi contro il Verona. Anche se la sua presenza servirebbe, eccome. Il club ovviamente non vuole rischiare, magari con un infortunio del calciatore, di mettere a repentaglio la sua cessione. Per questo motivo, in attesa di Milik (che salvo ribaltoni oggi potrebbe diventare il nuovo bomber della Roma), Fonseca dovrà inventarsi qualcosa in avanti. Le ultime sulla probabile formazione della Roma vede Mkhitaryan impiegato nel ruolo di prima punta, con Pellegrini alle sue spalle che a quel punto verrebbe supportato da Kluivert. Per l’olandese sarebbe una grande occasione da sfruttare per risalire la china nelle gerarchie del tecnico.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, organico da sistemare: le possibili mosse

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!