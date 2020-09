Calciomercato Roma, sarrebe in stato avanzato la trattativa tra i giallorossi e il Besiktas per il difensore croato Domagoj Vida

Sono giorni intensi per quanto rigurda il calciomercato. Dopo il primo turno di campionato infatti, ci saranno probabilmente due settimane di fuoco in cui tutte le squadre tenteranno di portare a terimine più affari possibili.

In tutto questo la dirigenza della Roma continua a guardarsi intorno per cercare il modo migliore di completare la rosa a disposizione di mister Fonseca. Uno dei reparti che necessita maggiori investimenti è senz’altro quello difensivo.

Dopo l’acquisto di Kumbulla, bisognerà riuscire a portare a Trigoria almeno un altro calciatore di livello. I nomi circolati in questi giorni sono tanti. Il tecnico portoghese, ieri in conferenza stampa, ha fatto capire in maniera esplicita la sua preferenza, ovvero riportare Chris Smalling nella Capitale.

Nelo stesso tempo però, continuano a circolare nuove voci su possibili acquisti del club giallorosso nel reparto arretrato.

Calciomercato Roma, Vida vicino ai giallorossi

In particolare ci sono due rumors che provengono dalla Turchia. Il primo è quello che riguarda il brasiliano Marcao, attualmente in forza al Galatasary.

Il secondo invece, concerne un calciatore già seguito dalla Roma in passato. Si tratta di Domagoj Vida, centrale del Besiktas e della nazionale croata con la quale ha raggiunto la finale dei mondiali nel 2018. Secondo l’emittente televisiva turca TRT Spor, la trattativa sarebbe addirittura in stato avanzato. La società giallorossa avrebbe offerto al 31enne un contratto triennale da tre milioni di euro a stagione e il club turco sarebbe in pressing sul difensore per convincerlo ad accettare la proposta.

Sembra che il calciatore sia stato seguito con interesse nei giorni scorsi anche dal West Ham, che poi avrebbe deciso di abbandonare la pista.

