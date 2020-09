Calciomercato Roma, giallo sulla cessione di Under al Leicester

Calciomercato Roma, Cengiz Under sarà a breve un nuovo calciatore del Leicester ma c’è un giallo sulla formula della cessione.

Cengiz Under volerà in Inghilterra dove giocherà il campionato di Premier League con il Leicester. Non sembrano più esserci dei dubbi al riguardo anche se la formula della cessione è cambiata, secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano.

In un primo momento si era infatti parlato di cessione a titolo definitivo, con dei soldi freschi che sarebbero serviti alla Roma per completare le operazioni in entrata, chissà anche quella relativa su Chris Smalling che continua a essere un obiettivo dichiarato dei giallorossi. Con la conferma che è arrivata ieri da parte dell’allenatore giallorosso Paulo Fonseca: “Sono fiducioso su Smalling. Stiamo lavorando per riaverlo. Sono sempre in contatto con lui, ha voglia di tornare e noi vogliamo riaverlo. Nei prossimi giorni può tornare”.

Calciomercato Roma, Under al Leicester in prestito

Se inizialmente si era parlato di 3 milioni di euro per il prestito più l’obbligo di riscatto fissato a quota 24 milioni, quell’obbligo pare non esserci più. Oltre ai 3 milioni di euro per il prestito, ci sarebbe soltanto un’opzione per il riscatto sempre alla stessa somma di 24 milioni di euro.

Un giallo che verrà chiarito solo quando verrà comunicata ufficialmente la cessione del calciatore dalla Roma al Leicester.

