Calciomercato Roma, il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco si è dichiarato sereno riguardo l’arrivo in Sardegna del difensore Godin

Dopo l’acquisto di Marash Kumbulla dal Verona, la Roma continua la sua ricerca per regalare un altro difensore “importante” a Fonseca. I riflettori sono soprattutto puntati su Chris Smalling. La trattativa con il Manchester United va avanti da tempo e lo stesso tecnico portoghese ha dichiarato in maniera esplicita che il calciatore britannico resta la sua prima scelta.

Nel frattempo continuano a circolare i nomi di altri possibili candidati. In particolare nelle ultime ore si è parlato del difensore del Galatasaray Marcao. Il brasiliano è da tempo sul taccuino dei dirigenti capitolini e pare che il club turco chieda 15 milioni per la cessione.

Nei giorni scorsi invece, sono spuntati fuori dei rumors che vorrebbero la Roma anche sulle tracce di Diego Godin. L’uruguayano sta trattando con il Cagliari per trasferirsi in Sardegna, ma la società giallorossa sembra possa irrompere nell’affare da un momento all’altro.

Calciomercato Roma: le parole di Di Francesco su Godin

Intanto, in conferenza stampa, il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha parlato in maniera fiduciosa della situazione riguardante il passaggio di Godin in rossoblù. Ecco le sue parole: “Con Godin la società mi trasmette serenità, sapete che siamo sul giocatore così come stiamo valutando la volontà di riportare anche Nainggolan. Poi valutiamo anche la possibilità di inserire qualche altro giovane. Godin è un leader, è un difensore dentro: è cattivo, ha caratteristiche positive che possono far crescere i suoi compagni. Noi cerchiamo un giocatore con queste caratteristiche”.

