Calciomercato Roma, ultime e retroscena di ASRL su Marcao

L’allenatore Paulo Fonseca vuole una Roma in grado di giocare sia col 3-4-2-1 che con il 4-2-3-1. Per il primo modulo è però indispensabile aumentare il numero di centrali, per evitare esperimenti come quello di Cristante al centro della difesa che non ha portato a grandi risultati. Ingaggiato dal Verona Kumbulla, ci sono anche Mancini e Ibanez. Il sogno è quelli di riportare in giallorosso Smalling, come confermato dallo stesso allenatore ieri in conferenza stampa. La Roma però valuta anche delle altre alternative qualora l’accordo con il Manchester United dovesse saltare.

Calciomercato Roma, il retroscena su Marcao

Un nome caldo a tale proposito è quello di Marcao, un profilo che la Roma monitora già da tre anni e che è stato proposto diverse volte.

Marcos do Nascimento Teixeira, questo il suo nome completo, è brasiliano, ha 24 anni ed è mancino. All’occorrenza può essere impiegato anche da mediano. Cresciuto nell’Atletico Paranaense, in Europa è arrivato grazie al Rio Ave in Portogallo. Prima dell’approdo a gennaio del 2019 al Galatasaray ha avuto anche un’esperienza al Chaves.

In passato c’è stato qualcosa di veramente concreto, ma l’operazione non è andata avanti per l’irruzione di alcuni intermediari vicini al club giallorosso nella trattativa. Il Galatasaray è disposto a cederlo in queste ultime settimane di mercato, ma parte da una valutazione complessiva di 15 milioni di euro. Alla Roma non dispiace, ma predilige la formula del prestito con riscatto.

