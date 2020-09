SERIE A FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-ROMA – Non è stata un’estate semplice, solamente un mese e qualche giorno fa la Roma usciva dagli ottavi di finale di Europa League contro quella che poi avrebbe vinto la stessa competizione, vale a dire il Siviglia. Non è cambiato molto nella Roma di Paulo Fonseca, ma una certezza c’è, o meglio non c’è più la certezza del centrale di difesa, ovvero Chris Smalling. In attesa di capire se il difensore inglese tornerà a far parte della squadra giallorossa, il tecnico portoghese dovrà fare a meno di lui.

Formazioni ufficiali Verona-Roma

Sarà Cristante, come da pronostico, il centrale di difesa, mentre a sorpresa sarà Pedro ad affiancare Pellegrini e Mkhitaryan davanti. Edin Dzeko, dunque, partirà dalla panchina. Infine tra i pali preferito Mirante a Pau Lopez.

VERONA (3-5-2): Silvestri; Cetin, Empereur, Gunter; Faraoni, Veloso, Danzi, Tameze, Dimarco; Tupta, Di Carmine

A disp.:

All.: Juric

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan.

A disp.: Pau Lopez, Boer, Santon, Kumbulla, Calafiori, Villar, Antonucci, Perez, Kluivert, Dzeko.

All.: Fonseca

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Preti – Rossi L.

Quarto ufficiale: Giua

Var: Irrati

AVar: Tolfo

