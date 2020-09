Verona-Roma ecco i convocati da parte del mister degli scaligeri Ivan Juric. Fuori dalla lista Benassi, Lazovic, entrambi infortunati, e l’ultimo acquisto Favilli. Presente invece l’ex difensore giallorosso Mert Cetin.

Durante la conferenza stampa di ieri, il mister gialloblù si è lamentato del mancato completamento della rosa e ha lanciato l’allarme in vista della gara contro i giallorossi dichiarando: “È una situazione difficile, saremo in emergenza, non so chi far giocare”.

Inoltre, il tecnico croato non potrà sedere in panchina in quanto squalificato.

