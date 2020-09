Verona-Roma streaming: come vederla in diretta su DAZN

Verona-Roma streaming: ecco come vederla su DAZN. La nuova stagione della squadra allenata da Fonseca inizia dal Bentegodi, ancora a porte chiuse per le disposizioni anti-Covid.

Verona-Roma, partita della prima giornata di Serie A in programma sabato sera alle 20:45 allo stadio “Bentegodi” di Verona a porte chiuse, verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN. Già dallo scorso anno non è più disponibile su Dazn il mese di prova gratuito e così per chi vorrà vedere la partita sarà indispensabile attivare l’abbonamento mensile al prezzo di 9,99 euro. Il costo mensile del servizio è di 9,99 euro, e non sono previsti costi di attivazione né di disattivazione.

La partita sarà visibile anche su DAZN1, canale visibile per gli abbonati a Dazn anche sulla piattaforma Sky.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, le ultime su Smalling e Godin: le indiscrezioni di ASRL

Verona-Roma streaming, le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Benassi, Zaccagni; Di Carmine.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Kluivert; Mkhitaryan.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, organico da sistemare: le possibili mosse

NO AI SITI ILLEGALI CHE TRASMETTONO STREAMING COME ROJADIRECTA

Spal-Roma streaming: sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!