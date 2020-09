E’ da poco terminata Verona-Roma, prima partita di campionato: ecco i voti e il tabellino della gara

Con la sorpresa Pedro, la Roma ha affrontato la partita contro il Verona con il giusto piglio nel primo tempo, anche grazie ad alcune iniziative interessanti del neoacquisto spagnolo, reo di essersi divorato un gol clamoroso alla metà del primo tempo. Decisamente peggiore, ivece, l’approccio al secondo tempo, con l’ingresso di Zaccagni che ha messo in difficoltà la retroguardia giallorossa. Tra i peggiori in assoluto, Mkhitaryan, che ha sbagliato quasi tutte le scelte finali. Migliore in campo Leonardo Spinazzola.

Voti Verona-Roma

VERONA: Silvestri 6.5; Cetin 5, Gunter 6.5 (67′ Ruegg 6), Empereur sv (19′ Lovato 6); Faraoni 6, Tameze 5 (67′ Barak 6), Veloso 6, Dimarco 6.5; Danzi 5, Tupta 4 (46′ Zaccagni 6.5), Di Carmine 5.5 (78′ Ilic sv). A disp.: Berardi, Pandur, Lovato, Barak, Stepinski, Udogie, Ilic, Bocchetti, Ruegg, Zaccagni, Casale. All.: Juric,

ROMA: Mirante 6.5; Mancini 6, Cristante 5.5, Ibanez 6.5; Karsdorp 6 (72′ Santon 6), Diawara 4.5 (89′ Villar sv), Veretout 6, Spinazzola 7; Pellegrini 6 (79′ Kluivert sv), Pedro 6; Mkhitaryan 4.5. A disp.: Pau Lopez, Boer, Santon, Kumbulla, Calafiori, Villar, Perez, Antonucci, Kluivert, Dzeko. All.: Fonseca.

