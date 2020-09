CALCIOMERCATO ROMA PANCHINA ALLEGRI – Una sola giornata, un solo punto, il destino e il futuro di Paulo Fonseca potrebbe essere già in bilico. Clamorosa indiscrezione riportata dalla Spagna, che vede il tecnico portoghese vicino all’addio.

Panchina Roma, salgono le quote di Allegri

Secondo quanto riportato infatti da ‘todofichajes.com‘, il prossimo allenatore della Roma potrebbe essere Massimiliano Allegri. Già nella tarda serata di ieri il tecnico toscano aveva risposto glissando alla domanda postagli su un possibile approdo nella capitale addirittura già prima della prossima sfida di campionato, quando la Roma domenica sera allo Stadio Olimpico riceverà la Juventus.

Calciomercato Roma, Dzeko-Milik-Smalling

In questo momento la Roma è impegnata su più fronti per il calciomercato in entrata e in uscita. Da una parte l’arrivo di Milik che porterebbe Dzeko alla Juventus (ieri l’attaccante bosniaco era a disposizione ma per decisione di Fonseca è stato lasciato in panchina), dall’altra il ritorno di Smalling che l’ex allenatore dello Shakhtar Donetsk ha richiesto da tempo. Su quest’ultimo però manca l’accordo con il ManchesterUnited che continua a richiedere 20 milioni di euro.

