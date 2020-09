Calciomercato Roma: è caccia alle alternative se salta Milik

Calciomercato Roma, Dzeko è destinato alla Juventus mentre l’affare Milik resta in sospeso: si valutano le possibili alternative.

Stallo reale nella trattativa tra Napoli e Roma per Milik, ma nessuno stop sul fronte Dzeko. A prescindere dall’esito delle negoziazioni per l’attaccante polacco, che il club giallorosso vuole chiudere entro l’inizio della prossima settimana, la punta bosniaca si sente ormai un giocatore della Juventus, che ha alzato l’offerta a 17 milioni di euro.

La conferma sulla partenza di Dzeko del resto è arrivata ieri con il mancato utilizzo dell’attaccante bosniaco. Il suo contributo sarebbe stato fondamentale e invece non è sceso in campo. L’allenatore Fonseca ha giustificato la scelta cosi: “Per Dzeko è stata una settimana molto difficile, ho fatto questa scelta di lasciarlo fuori per preservarlo”. La realtà è che Dzeko andrà alla Juventus e probabilmente giocherà la sua prima partita in bianconero proprio contro la Roma.

Calciomercato Roma, Giroud torna di moda

Guido Fienga e i suoi intermediari di fiducia, nel frattempo, si stanno guardando intorno per non farsi cogliere impreparati e nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Olivier Giroud, ma non solo. Chieste informazioni anche per Lacazette, ma l’Arsenal parte da una valutazione di 40 milioni di euro, decisamente troppi per le casse capitoline, e lo stipendio del calciatore è troppo elevato.

