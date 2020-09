Calciomercato Roma, l’indizio che arriva da Verona

Il calciomercato della Roma è adesso più che mai incentrato sulla vicenda centravanti. Con Milik primo obiettivo per dare il via libera alla cessione di Dzeko.

Il centravanti bosniaco e il suo futuro sono gli argomenti più dibattuti nel corso delle ultime ore. Perché si è parlato tanto del fatto che il tecnico giallorosso Paulo Fonseca abbia deciso di lasciare il suo bomber per tutto il tempo in panchina. Nonostante l’assenza di un altro centravanti e dunque l’obbligo di giocare con un tridente “leggero” che non è riuscito a trovare la via della rete. Insomma l’assenza di Dzeko in campo si è sentita, eccome.

Calciomercato Roma, Dzeko alla Juve è una questione di tempo

Le parole che sono arrivate nel post-partita da parte dell’allenatore si aggiungono all’indizio che è arrivato dal campo. La strada sembra essere segnata e nel giro dei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca per Dzeko alla Juventus. Fonseca non lo ha schierato in campo per precauzione, consapevole però del fatto che la sua cessione arriverà solo nel momento in cui la dirigenza giallorossa riuscirà a prendere Milik dal Napoli. E nel prossimo turno c’è Roma-Juventus: con quale maglia addosso vedremo Dzeko?

