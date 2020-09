Calciomercato Roma, nella giornata di oggi sono arrivate importanti conferme sul futuro di Diego Godin, accostato anche ai giallorossi

Oltre all’affare Milik, sono ore calde in casa Roma per l’acquisto di un altro difensore che possa rinforzare il pacchetto arretrato. Il primo nome sulla lista dei dirigenti giallorossi rimane sempre quello di Chris Smalling. Nei prossimi giorni ci potrebbe essere l’accelerata decisiva nella trattativa con il Manchester United per riportare il calciatore britannico a Trigoria.

Nel frattempo comunque, il club capitolino continua a guardarsi intorno per non rischiare di rimanere a mani vuote nel caso l’affare con gli inglesi non dovesse andare a buon fine. In questi giorni sono circolati diversi nomi, come Marcao e Vida, che potrebbero rappresentare l’alternativa a Smalling.

Intanto un altro giocatore accostato alla squadra giallorossa, sembra essere ormai sfumato in maniera definitiva.

Calciomercato Roma, Godin verso il Cagliari

Dovrebbe infatti essere imminente il trasferimento di Diego Godin al Cagliari. La conferma è arrivata da parte di Pierluigi Carta, direttore sportivo dei rossoblù. Il dirigente sardo, nel pre-partita della gara con il Sassuolo, ha infatti annunciato ai microfoni di Sky Sport: “Speriamo tra lunedì e martedì di raggiungere il pezzettino mancante per chiudere. Lui potrebbe aggiungere tantissimo al nostro gruppo in termini di leadership e personalità. Godin è un’idea del presidente Giulini, che noi abbiamo subito sposato.”

Una ulteriore conferma della conclusione dell’affare, è arrivata da parte di Nicolò Schira. Il giornalista, attraverso Twitter, ha infatti fissato per domani il giorno in cui il difensore uruguayano passerà tra le fila degli isolani, aggiungendo che a breve il presidente Giulini tornerà alla carica con l’Inter, per riavere anche Radja Nainggollan.

Domani sarà il Diego #Godin-day per il #Cagliari. Indosserà la maglia numero 2. Nei prossimi giorni Giulini tornerà alla carica con l’#Inter per Radja #Nainggolan, che resta la prima scelta rossoblù per la mediana. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 20, 2020

