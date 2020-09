CALCIOMERCATO ROMA FUTURO JESUS – Continua a lavorare sul mercato in uscita la società giallorossa, a caccia della sistemazione giusta per i vari esuberi. Tra questi ce n’è uno in particolare, Juan Jesus, che con Fonseca negli ultimi 12 mesi non ha visto praticamente quasi per niente il campo.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, Kalinic dice no al Besiktas: ha un solo desiderio

LEGGI ANCHE –> Voti Verona-Roma, Mkhitaryan delude, Spinazzola al top

Calciomercato Roma, futuro Juan Jesus

Infatti sono state solamente cinque le presenze totali nella scorsa stagione del brasiliano ex Inter, il quale ha fatto la sua ultima apparizione il 25 settembre 2019, nella sconfitta casalinga contro l’Atalanta. Da segnalare come il ragazzo si è sempre professionalmente allenato con regolarità ed è sempre stato a disposizione del tecnico portoghese.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Roma, organico da sistemare: le possibili mosse

Calciomercato Roma, Juan Jesus non sarà convocato

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Tempo’, ieri c’è stato un confronto tra la Roma e Roberto Calenda, agente di Juan Jesus, nel quale la società capitolina ha ribadito la volontà di cedere il ragazzo, addirittura informando le parti che non sarà più convocato, oltre al fatto che sarebbe meglio ridurre le richieste sulle commissioni, in modo tale da agevolare un suo trasferimento in un altro club.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!