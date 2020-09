Calciomercato Roma, Kalinic dice no al Besiktas: ha un solo desiderio

Calciomercato Roma, Kalinic ha rifiutato il Besiktas: il suo desiderio è quello di tornare a vestire la maglia giallorossa.

La Roma ha iniziato il campionato senza una prima punta di ruolo. In panchina c’era Edin Dzeko, ma se non è stato utilizzato dall’allenatore Paulo Fonseca è facile capire che il suo futuro non sarà più in giallorosso. Entro questa settimana il suo passaggio alla Juventus, che ha offerto a 17 milioni di euro l’offerta per l’attaccante, sarà definitivo. Con la possibilità tra l’altro di ritrovarselo subito da avversario, visto che nel prossimo turno di Serie A è in programma proprio Roma-Juventus.

Con l’affare Milik in stallo e che potrebbe pure saltare, la Roma sta valutando delle alternative. Tra queste Giroud è il nome più fattibile, mentre Lacazette costa troppo.

Calciomercato Roma, Kalinic vuole tornare

In questa situazione caotica ecco che potrebbe tornare utile il ritorno di Kalinic. L’attaccante croato, come riportato in esclusiva da “Calciomercato.it“, ha detto no all’offerta della squadra turca del Besiktas. E se lo ha fatto il motivo è uno soltanto: il suo desiderio è quello di tornare alla Roma. Un desiderio che potrebbe essere realizzato, visto che i giallorossi oltre al sostituto di Dzeko dovranno trovare prima della fine del calciomercato anche un bomber di scorta.

