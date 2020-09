Calciomercato Roma, nessuna novità al momento per quanto riguarda i destini futuri di Arek Milik ed Edin Dzeko

Niente di nuovo, nella giornata di oggi, per quanto riguarda l’affare incrociato Milik – Dzeko. Come è stato riportato da Gianluca Di Marzio, attualmente non ci sono stati passi in avanti nella trattativa che dovrebbe portare il centravanti polacco a Roma.

Il calciatore deve ancora risolvere il contenzioso con la società del Napoli e, nello stesso tempo, la dirigenza giallorossa e quella partenopea non avrebbero trovato ancora il definitivo accordo dal punto di vista economico.

Conferme in questa direzione sono arrivate anche dal direttore sportivo dei campani Cristiano Giuntoli, che ha dichiarato ai microfoni di Dazn “Abbiamo una trattativa con la Roma che non è ancora andata a buon fine, vedremo nei prossimi giorni”.

Nello stesso tempo la società capitolina, attraverso un comunicato stampa, ha voluto smentire le indiscrezioni circolate nelle scorse ore che riguardavano dubbi sulle condizioni fisiche del calciatore.

Nel testo si legge che “Il Club ribadisce che non commenta mai e mai commenterà, né in una comunicazione ufficiale né in via confidenziale, lo stato di salute o la forma fisica di un calciatore tesserato di un’altra società. Di conseguenza, l’AS Roma respinge l’attribuzione di qualunque giudizio sulle condizioni fisiche del giocatore”

Calciomercato Roma, bloccato anche l’affare Dzeko

Contestualmente allla paralisi della trattativa per Milik, c’è da registrare il consequenziale blocco del trasferimento di Edin Dzeko alla Juventus. I destini dei due calciatori sono ormai legati da un nodo indissolubile e, fino a quando il centravanti polacco non arriverà a Trigoria, quello bosniaco non sarà lasciato libero di partire per Torino.

