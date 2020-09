Calciomercato Roma, decisione arrivata per i pali giallorossi

Il calciomercato della Roma è ancora aperto e ci sono diversi giocatori che sono in procinto di lasciare la maglia giallorossa.

I difensori Fazio e Juan Jesus infatti non sono stati nemmeno convocati per la trasferta di Verona. Dove invece c’era Edin Dzeko, che comunque non ha giocato. La decisione presa da Fonseca ieri sera per quanto riguarda i pali giallorossi fa pensare che potrebbe esserci un futuro altrove anche per Pau Lopez. Così come per Olsen, che pure è uno degli elementi rientrati alla base ma già con la valigia pronta. Tornando al portiere spagnolo, come sottolinea Il Corriere dello Sport ormai ha perso la titolarità e se arrivasse l’offerta giusta la Roma non direbbe di no ad una sua cessione.

Calciomercato Roma, Mirante ha scalato le gerarchie

Per la prima gara del campionato l’allenatore giallorosso Fonseca ha scelto Antonio Mirante come titolare. Una scena che sa di promozione a numero uno nelle sue gerarchie. L’estremo difensore, 37 anni, ha giocato una buona gara, ha dalla sua parte esperienza ed affidabilità. Una scelta arrivata dopo un periodo non certo agevole per il calciatore, alle prese anche con il Covid. Per adesso dunque toccherà a lui difendere i pali giallorossi, probabilmente anche contro la Juventus.

