Roma, la rivelazione di Allegri a Ballando con le Stelle

Il futuro della Roma per adesso è incentrato sulla ricerca delle pedine giuste per il gioco del tecnico Paulo Fonseca.

Al quale non sono mancate le critiche dopo il pareggio per 0-0 arrivato contro il Verona. Impossibile però addebitare le colpe del gol non trovato al portoghese. Che aspetta ancora dei rinforzi giusti per poter puntare in alto e soprattutto deve risolvere al più presto la questione centravanti. Contro gli scaligeri infatti non ha potuto schierare Dzeko, in odore di trasferimento. E non avendo altre alternative, ha schierato Mkhitaryan come falso nueve insieme a Pedro. Insieme però non sono riusciti a scardinare la difesa del Verona. Inutile sottolineare come la panchina di Fonseca non sia assolutamente in pericolo.

Calciomercato Roma, la risposta di Allegri sul suo futuro

Ieri sera però una rivelazione ha fatto sobbalzare i tifosi giallorossi. Max Allegri è stato ospite di “Ballando con le stelle”, il fortunato programma di Raiuno incentrato sul ballo. L’ex allenatore della Juventus, incalzato dalla sua ballerina per una notte, ha risposto ad un ipotetico futuro sulla panchina della Roma. “Vedremo, non so. Non so, vedremo. Sono stanco di non far niente” ha detto Allegri. Certamente da qui ad ipotizzare un futuro di Allegri sulla panchina giallorossa comunque ce ne vuole. Di sicuro l’ex tecnico anche del Milan è uno dei più ambiti a livello europeo e non rimarrà a lungo in attesa di una chiamata.

