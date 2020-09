Calciomercato Roma, ufficiale la cessione di Under al Leicester

Il calciomercato della Roma vede un altro calciatore giallorosso trasferirsi altrove. Continua lo sfoltimento della rosa di Paulo Fonseca.

L’attaccante turco Cengiz Under è stato infatti ceduto al Leicester. L’ufficialità è arrivata da parte dello stesso club giallorosso. “L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo al Leicester City i diritti alle prestazioni sportive di Cengiz Under. Il calciatore giocherà nel club inglese fino al 30 giugno 2021. L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo a partire dalla stagione 2021-2022. Arrivato in giallorosso nell’estate del 2017, il calciatore turco ha collezionato 88 presenze e 17 reti” ha scritto la Roma sul suo sito.

Calciomercato Roma, il saluto di Under

Il calciatore turco su Instagram ha voluto congedarsi dai tifosi giallorossi con un messaggio. “Tre anni fa, quando ho varcato questa soglia, ero di fronte a una grande sfida. Durante il mio periodo qui, mi sono innamorato non solo dell’AS Roma, ma anche di Roma, della cultura e della gente di questa meravigliosa città. Sono sinceramente grato a tutti i tifosi per l’amore e il sostegno che mi hanno donato sin dal primo istante. Dopo il nostro tempo insieme, ho di fronte una nuova sfida”.

