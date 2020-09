Roma, Karsdorp uscito anzitempo a Verona: le condizioni del giocatore

Per la Roma a Verona è arrivato il primo punto stagionale, frutto dello 0-0 finale dopo un match nel quale comunque le emozioni non sono mancate.

Paulo Fonseca, in attesa che il calciomercato porti in dote altri elementi, ha fatto di necessità virtù e ha schierato una formazione praticamente obbligata. Nella quale non ha schierato nemmeno Dzeko, in odore di trasferimento alla Juventus. Non sarà invece ceduto Rick Karsdorp, che rimarrà nell’organico giallorosso pronto a giocarsi le sue chance. L’olandese contro il Verona ha giocato fin dal primo minuto, facendosi apprezzare per i recuperi in fase difensiva e per il grande impegno. Promosso, insomma. Tuttavia il calciatore si è dovuto arrendere poco dopo i 70 minuti, chiedendo il cambio all’allenatore. Al suo posto ha giocato Santon, esterno decisamente con altre caratteristiche.

Roma, solo crampi per Karsdorp

Ad ogni modo per Karsdorp non sembrano esserci grossi problemi, nessun infortunio agli adduttori ma semplicemente crampi per lui. Che ha speso molte energie durante la partita. Per questo motivo l’esterno destro dovrebbe essere regolarmente in gruppo alla ripresa, fissata per lunedì. Nella prossima giornata la Roma affronterà una partita difficile contro la Juventus di Andrea Pirlo.

