Calciomercato Roma, i giallorossi, secondo i bookmakers, sono la squadra favorita come destinazione futura di Massimiliano Allegri

Sembra davvero in bilico in queste ore il destino di Paulo Fonseca. Dopo il pareggio di sabato sera contro il Verona, che potrebbe addirittura tramutarsi in sconfitta, i rumors sul futuro dell’allenatore portoghese hanno iniziato a susseguirsi in maniera incessante. Di conseguenza, la panchina della Roma è diventata un territorio di conquista.

In queste ore infatti, sono già circolati diversi nomi pronti a prendere il posto di Fonseca. In particolare il candidato più attendibile sembra essere Massimiliano Allegri. La voci a proposito, parlano finanche di un suo possibile insediamento a Trigoria prima del match contro la Juventus di domenica prossima.

Magari in realtà l’arrivo del tecnico livornese non sarà così imminente, ma ad avvalorare l’ipotesi di un suo futuro prossimo in giallorosso ci sono anche le quote dei bookmakers.

Calciomercato Roma, le quote del passaggio di Allegri in giallorosso

Come riportato da Agipro infatti, i betting analyst di Sky puntano decisamente sull’arrivo a breve di Allegri nella Capitale. In particolare la quota, dal mese di agosto ad oggi, è scesa da 10,00 a 3,50. A favorire questo cambiaento è bastato il “Vediamo”, pronunciato dall’allenatore sulla possibiltà di allenare il club capitolino, durante un fuorionda del programma Ballando con le Stelle. In più, senz’altro, i bookmakers hanno anche condotto delle ricerche per capire la reale possibilità di questa operazione.

Al momento quindi, secondo i trader di Snai, la squadra giallorossa sarebbe la favorita per accaparrarsi le prestazioni di Allegri. Al secondo posto in questa classifica c’è il Paris Saint Germain quotato a 7,50, mentre è più lontano il Manchester United a 15,00.

