CALCIOMERCATO ROMA ALLEGRI MANDZUKIC – Potrebbe presto ricomporsi la coppia Allegri-Mandzukic che per anni hanno lavorato insieme, Max in panchina e Mario in attacco. Sicuramente una situazione tutta in evolversi quella in casa giallorossa, con Paulo Fonseca già in bilico secondo gli ultimi rumors.

Calciomercato Roma, Dzeko-Milik le ultime

Per il portoghese potrebbe essere decisiva già la partita di domenica sera contro la Juventus, anche se c’è chi dice che alla sfida dell’Olimpico potrebbe anche non arrivarci come tecnico giallorosso. Oltre a questo la Roma è completamente ferma dal punto di vista dell’attaccante centrale, il titolare della stagione. In questo momento l’uncia punta in rosa è Edin Dzeko, ma questa è la settimana decisiva per l’arrivo o meno di Arkadiusz Milik

Calciomercato Roma, Allegri+Mandzukic

Chi potrebbe però fare il caso della Roma e anche di Massimiliano Allegri, è l’ex giocatore della Juventus Mario Mandzukic. Come riportato da ‘calciomercato.it’, il tecnico livornese è già balzato in pole position fra i nomi appetibili per il club giallorosso nel caso in cui Paulo Fonseca dovesse essere sollevato dall’incarico. L’attaccante croato si è liberato dopo l’esperienza in Qatar e un’ultima esperienza in Serie A potrebbe essere l’ideale. A livello di cifre, le parti potrebbero incontrarsi intorno ai 3/3,5 milioni di euro a stagione per un biennale.

