Calciomercato Roma, giallorossi in lizza per un terzino

Calciomercato Roma, ci sarebbero anche i giallorossi tra le squadre europee in lizza per il terzino dell’Atletico Madrid Santiago Arias

Tra le note positive in questa fase embrionale di stagione, risultano sicuramente da annoverare le prestazioni di Rick Karsdorp. Il calciatore olandese infatti, è stato sicuramente uno dei migliori in campo durante le amichevoli prestagionali dei giallorossi, e anche nella prima di campionato contro il Verona, ha disputato una buona gara.

Tutto questo dimostra come possano cambiare in maniera rapida i destini dei giocatori durante le fasi di calciomercato. Karsdorp infatti, era stato inserito dalla Roma nella lista degli esuberi. Il suo trasferimento, prima all’Atalanta e poi al Genoa, sembrava ormai cosa fatta. Adesso invece lo scenario è totalmente mutato e il calciatore è diventato una risorsa in più dalle parti di Trigoria.

Oltre a lui sull’out destro, il tecnico Fonseca può anche contare su Bruno Peres e Davide Santon, anche se quest’ultimo resta sempre in odore di trasferimento.

LEGGI ANCHE >>> Verona-Roma, i giallorossi rischiano la sconfitta a tavolino

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, si allontana un obiettivo in attacco

Calciomercato Roma, giallorossi in lizza per Arias

Nonostante questa abbondanza di alternative, sembra che la Roma stia provando ad ingaggiare un altro terzino destro. Si tratta del calciatore colombiano, in forza all’Atletico Madrid, Santiago Arias. Conferme in questa direzione sono arrivate proprio dal direttore sportivo dei “Colchoneros” Andrea Berta.

Il dirigente biancorosso, secondo quanto riportato da kicker.de, avrebbe infatti ammesso l’esistenza di contatti con giallorossi e altri club europei, dichiarando: “Per Arias stiamo parlando con Roma, Everton e Psg, non con il Bayer Leverkusen. E’ possibile un prestito con obbligo di riscatto dopo dieci presenze”.

Arias è un profilo che il club capitolino ha gia seguito in passato. Vedremo se ci saranno novità nei prossimi giorni.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!