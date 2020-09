Calciomercato Roma, contatti reali per Jovic: le ultime di ASRL

Calciomercato Roma, decisa l’alternativa ad Arek Milik del Napoli: contatti in corso con il Real Madrid per l’arrivo di Luka Jovic.

Tra le varie alternative ad Arek Milik, prende sempre più corpo l’ipotesi Luka Jovic. Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, infatti, tramite i suoi agenti (che sono gli stessi di Kalinic e Under), la dirigenza giallorossa si è informata sulle condizioni di un’eventuale trattativa, che non è ancora entrata nel vivo. Fienga ha accolto con favore la disponibilità del Real Madrid a lasciar partire il ragazzo con la formula del prestito con riscatto.

Luka Jovic, attaccante di 22 anni con già sette presenze e due gol nella nazionale serba, è stato pagato la scorsa estate ben 60 milioni di euro dal Real Madrid, che lo ha acquistato dall’Eintracht Francoforte. Il rendimento non è stato all’altezza delle aspettative. Dai 27 gol segnati con l’Eintracht Francoforte in una singola stagione tra Bundesliga ed Europa League, è sceso a quota due con il Real Madrid. Zidane gli ha dato fiducia solo a inizio stagione, poi è stato accantonato anche per via di un infortunio.

Calciomercato Roma, con Jovic può arrivare Kalinic

Una formula che consentirebbe di rinviare al futuro la spesa più ingente, ma che dovrebbe comunque prevedere un esborso di almeno 5 milioni di euro per la cessione temporanea. Contatti in corso dunque, anche se fin quando resterà in piedi la trattativa Milik, la Roma non piazzerà l’affondo decisivo. Come vice bomber, resta sempre d’attualità l’ipotesi del ritorno di Kalinic (stesso agente di Jovic come detto prima), che ha rifiutato diverse offerte dalla Turchia.

