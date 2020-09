CALCIOMERCATO ROMA MORATA ATLETICO MADRID – Alvaro Morata è vicinissimo alla Juventus, ma il club bianconero non è stato l’unico ad interessarsi all’attaccante spagnolo. Alla ricerca di alternative a Arek Milik, anche la Roma, confermano le informazioni in possesso di Asromalive.it, ha fatto un tentativo per l’ex Chelsea, chiedendo il calciatore in prestito secco.

Calciomercato Roma, retroscena Morata

Una formula che l‘Atletico Madrid non può accettare. Per evitare di iscrivere minusvalenze a bilancio, infatti, c’è bisogno di un prestito molto oneroso (10-12 milioni di euro), con un riscatto molto elevato, per una cifra complessiva superiore ai 50 milioni.

Daniele Trecca

