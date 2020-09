Calciomercato Roma, futuro buio per Fonseca: contattato il sostituto

Il calciomercato della Roma potrebbe vedere anche delle novità in panchina? Sono tante le voci che stanno circolando nelle ultime ore.

A tanti fifosi non è piaciuto l’esordio della squadra giallorossa, che ha strappato un pareggio sul campo del Verona. Fonseca ha dovuto schierare una squadra senza centravanti e attende rinforzi, ma è stato criticato soprattutto per la gestione dei cambi. La sua panchina non traballa, ma potrebbero esserci novità nel futuro.

Calciomercato Roma, Allegri e Sarri tra le ipotesi

Come sottolinea Il Tempo, il tecnico portoghese è sotto esame e la famiglia Friedkin potrebbe decidere di cambiare. Con Ralf Rangnick, ex responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico della Red Bull, che potrebbe essere uno degli uomini nuovi dell’imprenditore americano. Ma anche con due suggestive ipotesi per la panchina. Qualora infatti la dirigenza giallorossa decidesse di interrompere il rapporto con Fonseca, sulla ribalta ci sarebbero i nomi di Allegri e di Sarri. Il primo appena qualche giorno fa a “Ballando con le stelle” ha rivelato di essere ormai stanco di non fare niente. L’ex Milan e Juventus è uno dei tecnici più vincenti degli ultimi anni in Italia e un suo futuro alla Roma non sarebbe da escludere. Ma ci sarebbe anche Maurizio Sarri tra le ipotesi di futuro allenatore. Lo scorso anno ha vinto lo scudetto con la Juventus, ma poi in estate si è separato dai bianconeri. E per adesso è senza panchina.

In particolare secondo quanto scritto dalla giornalista di Radio Radio Susanna Marcellini, ci sarebbe già stato un incontro tra i dirigenti della Roma e Allegri, e la partita contro la Juventus sarà decisiva per il futuro del portoghese.

