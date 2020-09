Calciomercato Roma, la Juventus non aspetta: arriva un altro attaccante

Calciomercato Roma, la Juventus in attesa di Dzeko si cautela ingaggiando in prestito dall’Atletico Madrid Alvaro Morata.

La Juventus batte un colpo in attacco e no, non è Edin Dzeko. La trattativa con la Roma resta al momento bloccata, in attesa che i giallorossi riescano a trovare un sostituto, che sia Milik o qualche altro attaccante. I bianconeri però nel frattempo non sono rimasti a guardare e il direttore sportivo Paratici è in procinto di chiudere un’importante operazione.

Come riportato da Deportes Cuatro, Simeone preferisce un’altra tipologia di attaccante e il club ha deciso di mandarlo così in prestito per farlo giocare. Il desiderio di Morata è quello di tornare alla Juventus, e così la trattativa si è sbloccata in maniera lampo.

LEGGI ANCHE –>Voti Verona-Roma, Mkhitaryan delude, Spinazzola al top

Calciomercato Roma, Morata in prestito alla Juventus

Morata arriverà alla Juventus in prestito secco e questa operazione non sembra escludere quella per Dzeko, con cui c’è già un accordo totale sia con la Roma che con il calciatore. L’allenatore Pirlo ha infatti chiesto due attaccanti centrali che con ogni probabilità saranno Alvaro Morata ed Edin Dzeko. La Juventus oltre al bosniaco aveva cercato con insistenza Moise Kean dall’Everton che però ha fatto resistenza quanto meno sulla formula del trasferimento. Negato il prestito per Kean, la Juventus ha chiuso per Morata che è pronto così a fare il suo ritorno in Serie A dopo le esperienze non certo entusiasmanti con Chelsea e Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, Juan Jesus non sarà più convocato

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!