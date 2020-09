Calciomercato Roma, con la situazione Milik in stallo, si allontana anche un altro possibile obiettivo per l’attacco giallorosso

I dubbi sulla buona riuscita dell’affare Milik, continuano in queste ore a tenere banco in casa giallorossa. Nel fine settimana scorso infatti, lo scenario della trattativa sembra essere cambiato. Dopo aver sostenuto venerdì una parte delle visite mediche con la Roma, è spuntato fuori il contenzioso da risolvere tra il calciatore e la società del Napoli.

Un intoppo che ha fatto rallentare il trasferimento e di conseguenza ha bloccato anche il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus. La società bianconera è intanto vicinissima ad acquistare Alvaro Morata dall’Atletico Madrid e questo potrebbe anche sancire la permanenza del bosniaco nella Capitale.

Novità sono attese nelle prossime ore. Nel frattempo la società giallorossa inizia a guardarsi intorno per studiare eventuali alternative in caso di mancato arrivo di Milik. Sono già circolati alcuni nomi, in particolare quello dell’attaccante serbo Luka Jovic, attualmente in forza al Real Madrid.

Calciomercato Roma, sfuma Bustos per l’attacco

Nel frattempo sembra essere definitivamente sfumato un nome che era stato accostato ai giallorossi nelle scorse settimane. Si tratta dell’attaccante del Talleres Nahuel Bustos.

Secondo le ultime news di Calciomercato.it infatti, i dirigenti del club argentino sarebbero volati in Germania per concludere la trattativa che porterebbe al passaggio del 22enne tra le fila dell’Herta Berlino.

La dirigenza giallorossa avrebbe fatto un’offerta troppo bassa rispetto agli 8,5 milioni di euro richiesti dal club di Cordoba per il 75% del cartellino del giocatore. A questo punto dunque, il giovane talento sarebbe a un passo dal giocare in Bundesliga.

