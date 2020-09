Calciomercato Roma, possibili novità in arrivo nell’area sportiva

Il calciomercato della Roma mai come adesso sta entrando nelle sue fasi cruciali. Con novità che potrebbero arrivare anche non legate esclusivamente ai calciatori.

Sono passate solamente poche settimane da quando la famiglia Friedkin è diventata proprietaria del club giallorosso. L’imprenditore americano Dan, accompagnato dal figlio Ryan, ha voluto fortemente diventare il numero uno della Roma. La loro vicinanza alla squadra è ben diversa da quella del predecessore Pallotta, la famiglia Friedkin è in Italia ormai da qualche giorno e l’intenzione è quella di rimanerci per sistemare le varie questioni legate all’aspetto gestionale. E non si escludono anche delle novità a livello tecnico.

Calciomercato Roma, Rangnick nel futuro del club?

Come sottolinea oggi l’edizione de “Il Tempo” ci potrebbero essere delle novità legate all’area sportiva. La Roma deve trovare un nuovo direttore sportivo che possa occuparsi della costruzione della rosa, un uomo che sappia pescare talenti in giro per il mondo. Il quotidiano ipotizza nel futuro del club possa esserci Ralf Rangnick, manager tedesco che ha raccolto ottimi risultati negli ultimi anni. E’ stato responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico dei club della Red Bull, in estate è stato accostato anche alla panchina del Milan. Dopo aver elogiato pubblicamente la famiglia Friedkin in una recente intervista, ora per lui potrebbe esserci un futuro a Trigoria. Anche se rimarrebbe da capire il ruolo che i nuovi proprietari del club intenderebbero affidargli.

