Calciomercato Roma, il punto in entrata e in uscita: nuova offerta per Fazio

Calciomercato Roma, il punto in entrata e in uscita: nuova offerta per...

Il calciomercato della Roma sta per entrare nelle sue fasi cruciali. Perché oltre alla questione Dzeko-Milik c’è senz’altro molto da sistemare nella rosa.

Lo si è visto all’esordio di Verona, quando Paulo Fonseca ha dovuto schierare una formazione senza centravanti di ruolo, visto che Dzeko è rimasto in panchina e in organico manca un elemento con le stesse caratteristiche. Ma la coperta è corta anche in altre zone del campo, specie in difesa dove l’allenatore portoghese ha fatto una richiesta ben precisa. Ovvero che dal Manchester United torni Smalling, giocatore di esperienza e già leader giallorosso nella passata stagione.

LEGGI ANCHE –>Voti Verona-Roma, Mkhitaryan delude, Spinazzola al top

Calciomercato Roma, serve un’altra punta

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sul mercato giallorosso, iniziando dalla questione portiere. Con Fonseca chiamato a fare una scelta definitiva e con Olsen che in caso di mancata partenza andrà valutato con attenzione. Santon ha chiesto di rimanere nella capitale e potrebbe essere accontentato. Detto di Smalling, per l’attacco si cerca un profilo giovane che potrebbe essere Bustos del Talleres, che però costa 10 milioni. Non è da escludere che possa tornare Kalinic, che sta rifiutando tutte le destinazioni con la speranza di tornare nella capitale.

Capitolo cessioni: Juan Jesus non ha ancora trovato squadra, Fazio invece potrebbe finire alla Sampdoria di Claudio Ranieri, alla ricerca di un profilo d’esperienza. Ceduto già Under al Leicester, rimane da trovare una sistemazione a Perotti, sempre nel mirino del Fenerbahce.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, Juan Jesus non sarà più convocato

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!