CALCIOMERCATO ROMA RITORNO SMALLING – Da obiettivo principale del calciomercato da più di un mese Chris Smalling adesso non è vicino alla Roma come sembra. I giallorossi prima dell’acquisto di Kumbulla erano presi interamente ed esclusivamente nella trattativa con il Manchester United per il ritorno del centrale inglese, ma gli accordi tra i due club non sono mai stati trovato fino a oggi.

Calciomercato Roma, ultime su Smalling

Adesso cambiano le carte in tavola, perché la trattativa con Juventus e Napoli, rispettivamente per Dzeko e Milik, sta bloccando l’arrivo di Smalling che a questo punto non è più il primo oggetto del desiderio. Trattativa per l’inglese che va ormai avanti da mesi senza arrivare però ad un titolo di coda, vista ancora la distanza che c’è tra i due club. Non è escluso che questa possa sbloccarsi alla fine del calciomercato, vale a dire i primi di ottobre.

Calciomercato Roma, Smalling verso il reintegro

Intanto il noto sito ‘theathletic.com’ riporta come il centrale inglese possa essere reintegrato a breve all’interno della rosa del Manchester United per decisione di Solskjaer. Questo accadra quasi certamente se non dovesse arrivare una proposta in linea con le richieste dei Red Devils.

