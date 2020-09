Calciomercato Roma, in arrivo due acquisti per il futuro

Calciomercato Roma, la società giallorossa è pronta a piazzare altri due colpi per rinforzare ulteriormente il proprio settore giovanile

Mentre il calciomercato riguardante la prima squadra vive una situazione di preoccupante attesa, la dirigenza della Roma è invece molto attiva sul versante dei propri settori giovanili.

In queste ore infatti, la società capitolina è vicinissima a chiudere le trattative per due giocatori in chiave futura. Secondo quanto riportato da transfermarkt.it, i giallorossi potrebbero ingaggiare il classe 2003 del Paris Saint Germain Corentin Louakima. Si tratta di un laterale difensivo destro che è stato a lungo seguito anche dall’Inter.

Il calciatore ha ancora un anno di contratto con la squadra francese, ma dovrebbe liberarsi a breve per tentare l’avventura nella Capitale. Il 17enne in passato ha dichiarato di ispirarsi all’ivoriano Serge Aurier, attualmente in forza al Tottenham, dichiarando: “E’ un giocatore completo, sa difendere e attaccare. Io devo migliorare nei cross e negli uno contro uno con gli attaccanti avversari”.

Calciomercato Roma, fatta per Megyeri

Nello stesso tempo, secondo quanto scritto da Gianluca Di Marzio, la società giallorossa ha praticamente completato l’acquisto del giovane portiere Gabor Megyeri. Classe 2002, di nazionalità ungherese, l’estremo difensore arriverà alla Roma dall’Honved Budapest.

Il calciatore è già passato dalla Capitale nelle scorse settimane, ed è atteso di nuovo nella giornata di sabato per concludere definitivaente la trattativa.

Sia Louakima che Meygeri, potrebbero quindi essere a breve a disposizione del tecnico della Primavera Alberto De Rossi.

