CALCIOMERCATO ROMA ARIAS ATLETICO MADRID – Non sembra essere un periodo positivo per la Roma, dal mancato sblocco della trattativa Dzeko-Milik, a quello per Chris Smalling, fino ad arrivare al pasticcio di Verona. Adesso anche un altro obiettivo è ormai a un passo dallo sfumare.

L’esterno destro classe ’92 dell’Atletico Madrid si sta per trasferire in Germania, esattamente al Bayer Leverkusen che ha dunque sbaragliato la concorrenza. Ultimi dettagli da definire e il colombiano potrà allenarsi sotto la guida del tecnico Peter Bosz.

Santiago Arias to Bayer Leverkusen, last details and here-we-go soon. Personal terms agreed and final steps to be completed between Bayer and Atlético Madrid. 🔴🇨🇴 #Atleti #EFC #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 22, 2020