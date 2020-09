Calciomercato Roma, nel valzer degli attaccanti, si registra l’importante scatto in avanti dell’Atletico Madrid per Edinson Cavani

Sono giorni roventi per il valzer degli attaccanti che interessa anche la Roma. Le possibilità che Arek Milik vesta la maglia giallorossa sembrano essere ormai praticamente pari allo zero. Consequenzialmente, al momento, appare molto probabile la permanenza di Edin Dzeko nella Capitale.

Come ormai risaputo, l’attaccante bosniaco avrebbe dovuto trasferirsi alla Juventus, ma il blocco dell’affare Milik ha spinto la società bianconera a stringere i tempi e ad acquistare Alvaro Morata.

Nella giornata di oggi però, si era parlato anche di un interessamento dei “Colchoneros” per il centravanti giallorosso. Secondo un altro rumor invece, Edinson Cavani, attualmente svincolato, si sarebbe offerto alla Roma.

In realtà invece, sembra profilarsi all’orizzonte uno scenario totalmente diverso.

Calciomercato Roma, Cavani verso l’Atletico Madrid

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l’attaccante ex Paris Saint Germain sarebbe vicinissimo all’Atletico Madrid. Per la società madrilena sembra in pratica ormai tramontata l’ipotesi di acquistare Luis Suarez, che avrebbe dovuto rescindere il proprio contratto con il Barcellona.

A questo punto il tecnico Simeone avrebbe chiesto espressamente alla dirigenza biancorossa di ingaggiare Cavani, anche perché nel frattempo Morata è partito verso Torino. Le parti sarebbero vicinissime e Il futuro del “Matador” appare quindi ormai segnato.

Tutto questo lascia presagire che Edin Dzeko non si muoverà dalla Roma, anche se non è detto che nei prossimi giorni non ci siano ulteriori novità su questo fronte.

