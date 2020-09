Calciomercato Roma, rispunta Cavani: il retroscena

Calciomercato Roma, rispunta Cavani: l’attaccante, ormai tramontato il suo passaggio al Benfica, è stato offerto al club giallorosso.

Il nome di Cavani torna a essere accostato alla Roma. Non è la prima volta, infatti prima del passaggio della proprietà da Pallotta a Friedkin c’era una remota possibilità che Cavani arrivasse in giallorosso.

A spiegare il possibile affare Cavani-Roma fu l’intermediario Gaston Fernandez che chiarì come l’offerta per l’ex attaccante del Psg non arrivasse direttamente dal club giallorosso, ma da un gruppo di investimenti che vorrebbe acquistarlo da James Pallotta. “Mi hanno contattato affinché facessi arrivare una proposta formale a Walter Guglielmone (fratello e agente del calciatore) e se questo gruppo dovesse acquistare definitivamente la Roma, vorrà Edinson in squadra”.

LEGGI ANCHE — Verona-Roma, i giallorossi possono perdere a tavolino

Calciomercato Roma, il retroscena su Cavani

Secondo quanto riportato da “Leggo“, Edinson Cavani si sarebbe offerto alla Roma tramite il suo staff. L’attaccante uruguaiano sembrava vicinissimo al vestire la maglia del Benfica, una trattativa poi tramontata per questioni economico. Ancora senza squadra, Cavani è alla ricerca di una soluzione: il tempo stringe e tra le squadre interessate ci sarebbe anche la Juventus.

Per la Roma potrebbe essere una soluzione nella sua ricerca di un attaccante, ma con Dzeko che pare ormai sia stato sedotto e abbandonato sulla Juventus, difficilmente ci sarebbe spazio per due ingaggi di questa portata.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, Juan Jesus non sarà più convocato

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!