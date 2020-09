Calciomercato Roma, non è finita: nuovo club su Dzeko

La Juventus ha scelto Morata, ma la permanenza di Edin Dzeko alla Roma non è ancora scontata, spunta un nuovo club

Stanca di aspettare l’evolversi della trattativa Dzeko-Milik, la Juventus ha deciso di accelerare su altri fronti, chiudendo ieri l’operazione Morata. L’attaccante spagnolo ha sostenuto in mattinata le visite mediche e non potrebbe essere l’unico rinforzo offensivo per Pirlo. Nonostante ciò, visti i costi di cartellino e ingaggio, sembra improbabile un arrivo contestuale del bosniaco a Torino, mentre prende sempre più quota la candidatura di Kean.

Calciomercato Roma, Dzeko piace all’Atletico

La permanenza di Edin alla Roma non è proprio così scontata. Secondo il giornalista di ‘As’, Javier Matallanas, molto vicino agli ambienti dell’Atletico Madrid, i colchoneros sarebbero interessati a Dzeko. Nonostante un’intesa già raggiunta con Luis Suarez, il Barcellona non ha intenzione di liberare l’uruguaiano per una diretta concorrente e così la dirigenza spagnola sta studiando varie alternative. Oltre al numero 9 giallorosso, sul taccuino di Berta ci sono anche Cavani e un altro Suarez, l’attaccante del Watford.

