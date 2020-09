Calciomercato Roma, ribaltone in attacco: ora può restare

Il calciomercato della Roma vede i giallorossi alle prese con la risoluzione del problema legato al suo centravanti. Con una grande novità.

Sono giorni ormai che si continua a parlare della doppia trattativa, legata con un filo, che avrebbe condotto Milik alla Roma, con conseguente via libera del club giallorosso per Dzeko. Libero a quel punto di accasarsi alla Juventus di fronte ad una somma importante, 16 milioni di euro, che per una punta di 34 anni non sono certo pochi. L’affare Milik però non si è sbloccato, ci sono stati degli intoppi che non hanno permesso la chiusura della trattativa. E ieri di colpo gli scenari sono cambiati, con il blitz della Juventus per Alvaro Morata.

Calciomercato Roma, Dzeko rimane?

A questo punto, ipotizza Il Corriere dello Sport, potrebbero cambiare tutte le carte in regola. Ed Edin Dzeko, che sembrava essere sempre ad un passo dalla Juventus tanto che sabato sera non ha nemmeno giocato con la su Roma, alla fine potrebbe rimanere. Da grande professionista quale è, in questi giorni non ha espresso alcun commento, allenandosi con il solito impegno. Potrebbe insomma onorare il suo contratto e continuare a essere uno dei perni fondamentali della squadra giallorossa. E Milik? A quel punto la Roma non andrebbe avanti nella sua trattativa, tanto che il quotidiano sportivo ipotizza per il calciatore del Napoli un futuro in Premier al Newcastle.

