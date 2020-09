Il calciomercato della Roma vede il club giallorosso impegnato a chiudere le ultime trattative prima della chiusura. Ma i rumors hanno parlato anche di nuove soluzioni in panchina.

Paulo Fonseca, alla sua seconda stagione in giallorosso, è sotto esame. Dopo aver fallito l’accesso alla Champions nell’ultima stagione è atteso da un campionato in salita. Anche perché per rendere competitiva la sua squadra, va detto, ha bisogno senz’altro di almeno 3-4 innesti di qualità. Ma nelle ultime ore sono spuntate delle voci che vorrebbero uno tra Rangnick, Sarri e Allegri sulla panchina giallorossa. Solo fantacalcio oppure no?

LEGGI ANCHE — Verona-Roma, i giallorossi possono perdere a tavolino

Calciomercato Roma, Fonseca non rischia ma…

Come ha sottolineato il Corriere dello Sport, la posizione di Paulo Fonseca al momento non è in discussione. L’allenatore portoghese ha debuttato con un pareggio a Verona che non gli ha risparmiato qualche critica, soprattutto per la gestione dei cambi. Due sono stati inutilizzati, Villar ha giocato poco più del recupero. E magari ci si aspettava anche l’ingresso di Dzeko, per il quale non c’era alcun veto da parte della società nonostante i rumors di mercato del periodo. Il portoghese dunque potrà proseguire nel suo lavoro, ma il quotidiano spiega che una valutazione da parte della società potrebbe essere fatta dopo la terza giornata, in concomitanza con la sosta per le nazionali. Sarebbe eventualmente il momento migliore per cambiare.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, Juan Jesus non sarà più convocato

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!