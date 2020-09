Ritorno Totti, ai microfoni del Tg3 l’ex capitano giallorosso ha lanciato qualche segnale per quanto riguarda il proprio futuro

Tra un mercato che stenta a decollare e i patemi d’animo sollevati dal Caso Diawara, non sono sicuramente giorni allegri per i tifosi della Roma. Molti supporter giallorossi, si aspettavano un impatto più incisivo da parte della gestione Friedkin.

Bisogna però fare i conti con la realtà e lasciar lavorare con calma i nuovi proprietari, cercando di avere più fiducia possibile nel progetto annunciato dai texani.

Intanto un motivo per sorridere potrebbe arrivare ancora una volta grazie a Francesco Totti. L’ex capitano sembra infatti ormai sulla via del ritorno verso Trigoria. Come già si vocifera da tempo, per lui è pronto un ruolo dirigenziale con maggiori responsabilità rispetto all’era Pallotta.

Ed è stato lo stesso ex numero 10 a dare una mezza conferma sul futuro nel club capitolino.

Ritorno Totti, le parole ai microfoni del Tg3

Ai microfoni del Tg3 infatti, Totti ha risposto alla domanda su un suo ritorno alla Roma dicendo: “Farò delle cose carine. In che ruolo? Ormai lo sanno tutti”.

L’ex capitano giallorosso ha anche parlato della vittoria in Suoercoppa del suo Totti Sporting Club, ottenuta ieri sera contro la Lazio: “Con la Lazio è sempre un derby, ma è diverso, si tratta di due categorie abbastanza diverse, per me è piacevole incontrare ragazzi così giovani, mi gratifica”.

Totti ha anche spiegato fino a che età continuerà a giocare: “Fin che che c’è voglia, testa e fisico. Quando c’è questa alchimia si può fare tutto”

Un ultima battuta infine sul figlio Cristian, che sta intraprendendo la carriera da calciatore: “A mio figlio insegnerò i valori e i principi dello sport”.

