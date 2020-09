Verona-Roma, caso Diawara: le ipotesi possibili e il giallo della mail

La Roma ha pareggiato la sua prima partita stagionale sul campo del Verona. Uno 0-0 che è arrivato dopo 90 minuti molto tirati.

Un pareggio deludente anche se con tutte le attenuanti del caso, visto che Fonseca non ha potuto contare su diversi elementi e che attende ancora delle pedine dal calciomercato. Tuttavia una irregolarità legata a Diawara, lasciato ancora nella lista degli under anziché in quella degli over, rischia di far iniziare i giallorossi con un passo falso. Ovvero con una sconfitta a tavolino e dunque zero punti in classifica.

Roma, possibile anche una ammenda

Roma dunque ko a tavolino? Non per forza. “Se al Sassuolo per il caso Ragusa hanno dato lo 0-3 a tavolino, confermato in ogni sede perché non era in nessuna lista, il caso di Diawara mi sembra sostanzialmente meno grave. – ha detto l’avvocato Grassani all’Ansa nelle parole riportate dal Corriere dello Sport – Si tratterebbe di un giocatore che è stato inserito nella lista che non gli competeva ma la Roma aveva gli slot giusti per poterlo inserire anche in lista A, per cui nella sostanza l’irregolarità formale o amministrativa non ha procurato un beneficio alla Roma perché nella lista destinata agli over un posto per Diawara c’era” ha spiegato.

Quale sarà dunque la decisione che verrà presa in merito? “Non può essere escluso che accertata l’irregolarità di mera natura formale alla Roma possa essere comminata una ammenda e non la sanzione principale che è quella dello 0-3 a tavolino” ha spiegato Grassani.

Inoltre, riporta la Gazzetta dello Sport, c’è il giallo della mail. Sabato mattina sarebbe stata inviata dalla Lega una mail per segnalare il caso, mail che però a Trigoria dicono non sia arrivata. Ci sarebbe poi stato comunque un consulto telefonico in cui la Roma avrebbe ricevuto l’ok a procedere lo stesso con l’inserimento di Diawara.

