Calciomercato Roma, l’ombra di Allegri su Fonseca: accordo di massima

Calciomercato Roma, il futuro di Fonseca è a rischio: Allegri è pronto a sostituirlo e ci sarebbe un accordo di massima sullo stipendio.

Paulo Fonseca ha i giorni contati. Le voci su un suo possibile esonero si fanno sempre più insistenti e la non facile partita in programma contro la Juventus potrebbe risultare decisiva. Soprattutto in caso di sconfitta.

Il problema non è stato tanto il pareggio di Verona, poi trasformatosi in sconfitta a tavolino per il caso Diawara. Ci sono ancora le scorie della partita persa in malo modo in Europa League contro il Siviglia. E il rapporto con Dzeko che non sarebbe più idilliaco: un’altra voce di corridoio che vista la permanenza dell’attaccante bosniaco fa pensare a un possibile cambio in panchina.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, sfuma un altro obiettivo della fascia destra

Calciomercato Roma, accordo con Allegri sullo stipendio

Il candidato numero uno all’eventuale sostituzione di Fonseca è Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus non ha ricevuto altre offerte e non vorrebbe restare ancora fermo. Un anno sabbatico può bastare. Secondo quanto riportato da La Stampa, ci sarebbe già un’intesa di massima tra la Roma e lo staff dell’allenatore per quello che riguarda lo stipendio. L’accordo è sulla base di 7,5 milioni di euro a stagione. Nei prossimi giorni si scoprirà la verità e se il nuovo presidente Friedkin è pronto alla rivoluzione.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, Juan Jesus non sarà più convocato