Calciomercato Roma, l’Arsenal insiste: pronto l’affondo finale

Calciomercato Roma, l’Arsenal non molla Diawara e negli ultimi giorni utili proverà l’affondo decisivo, con o senza l’inserimento di Torreira.

L’Arsenal è fortemente interessato all’acquisto di Amadou Diawara e questa ormai non è più una novità. Già a fine luglio in esclusiva AsRomalive.it aveva parlato della richiesta dell’allenatore Mikel Arteta fatta al suo club. La prima scelta è sempre stata Thomas Partey dell’Atletico Madrid, ma visto che i colchoneros non scendono sotto i 50 milioni di euro nella valutazione è pronta l’alternativa Diawara.

Una ulteriore conferma arriva dal sito “Express” con l’aggiunta di un dettaglio non di poco conto.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, sfuma un altro obiettivo della fascia destra

Calciomercato Roma, l’Arsenal proverà a ingaggiare Diawara

Secondo l’Express oltre a Partey, l’Arsenal sarebbe ben felice di ingaggiare Aouar dal Lione ma come nel primo caso non ha i fondi necessari per acquistarlo: i francesi chiedono più di 50 milioni di euro. Diverso è il caso di Diawara che ha una valutazione più bassa: la Roma potrebbe cederlo per una somma di poco superiore ai 30 milioni di euro.

E così negli ultimi giorni di calciomercato, se non si sbloccheranno le trattative per Partey e Aouar, l’Arsenal tenterà l’affondo decisivo per Partey. Con la possibilità di un eventuale inserimento di Torreira nella trattativa: è in uscita, piace anche a Fiorentina, Torino e Atletico Madrid (Simeone lo vorrebbe però solo in prestito) ma per ora è ancora in forza ai Gunners.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, Juan Jesus non sarà più convocato

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!