Calciomercato Roma, adesso è caccia al vice-Dzeko

Il calciomercato Roma riparte dopo la decisione di non far partire Edin Dzeko verso altri. Adesso però serve trovare al più presto il suo vice.

Le strategie dei giallorossi sono cambiate nel corso degli ultimi giorni. Sembrava ormai imminente la cessione di Dzeko alla Juventus, ma viste le difficoltà per arrivare a Milik alla fine nessuno ha cambiato casacca. Il bosniaco rimane in giallorosso, mentre l’attaccante del Napoli, che è ormai ai margini della rosa di Gattuso, dovrà trovare una nuoa sistemazione. Così come la Roma adesso dovrà trovare un nuovo attaccante, comunque una buona alternativa a Dzeko.

Calciomercato Roma, la società punta un profilo giovane

In particolare si sta parlando molto del ritorno di Nikola Kalinic, profilo che piace a Paulo Fonseca. Il croato lo scorso anno ci ha messo un po’ per ingranare, ma specie nella seconda parte della stagione il suo rendimento è stato positivo. E lo stesso calciatore sarebbe ben felice di poter tornare a Trigoria. Tuttavia, come riporta Il Corriere dello Sport, l’intenzione del club sarebbe quella di cercare un profilo più giovane, quello di un calciatore che in futuro possa prendere il posto del bosniaco. Per questo motivo, visto che ormai Bustos sembra sfumato, si potrebbe fare un tentato per prendere Kean dell’Everton in prestito con diritto di riscatto. Non si esclude però nemmeno la pista Scamacca, centravanti del Sassuolo con un passato nelle giovanili giallorosse.

